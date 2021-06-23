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    16:49, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    Сколько нарушителей карантинного режима выявил Аshyq

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов отметил, что в Казахстане каждую минуту проверяется статус тысячи человек через приложение Ashyq, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Проект Ashyq - эффективный, он позволил более 9 тысячам субъектов бизнеса работать в период пандемии. Зарегистрировано более 4 миллионов пользователей, в стране каждую минуту проверяется статус тысячи человек. Однако проект показал, что некоторые граждане, зная свой статус, продолжают нарушать санитарные требования», - сказал заместитель Премьер-Министра РК во время брифинга в СЦК.

    По данным Ералы Тугжанова, с апреля 2021 года через Аshyq выявлено более 9,6 тысяч нарушителей карантинного режима. Из них половина - это люди с положительным результатом ПЦР-теста.

    Он также прокомментировал вчерашнее решение МВК.

    «Как вам известно, в связи с ухудшением эпидситуации в прилегающих странах и предварительным обнаружением дельта-штамма, вчера решением МВК были ужесточены карантинные меры в столице. Это в первую очередь касается сокращения рабочего времени ТРЦ, торговых домов, это касается также объектов общепита, крытых непродовольственных рынков, запрета проведения массовых мероприятий на открытом воздухе», - отметил Ералы Тугжанов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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