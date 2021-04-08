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    11:46, 08 Апрель 2021 | GMT +6

    Сколько нарушителей карантина наказали в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько столичных субъектов предпринимательства привлекли к административной ответственности, сообщила главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день при каждом районном акимате Нур-Султана продолжают работать 8 мониторинговых групп. По алгоритму действий при выявлений на объектах нарушений ограничительных мер мониторинговые группы до 15 февраля подавали экстренные извещения. На основании которых должностными лицами санитарно-эпидемиологического контроля проводились внеплановые проверки. С 1 января по 14 февраля текущего года в управление поступило 287 информаций, зарегистрировано и проведено 279 внеплановых проверок. По результатам выдано 237 предписаний об устранении нарушений», - пояснила Сархат Бейсенова на онлайн-брифинге.

    Также к административной ответственности привлечено 238 физических и юридических лиц на сумму более 57 млн тенге. Из них субъекты предпринимательства – 141 лиц на сумму более 52 млн тенге, физлиц – 96 на сумму более 4 млн тенге.

    Сархат Бейсенова проинформировала о том, что за последние сутки в столице зарегистрировано 578 первичных случаев, из них 404 случаев симптомных, 174 – бессимптомных форм. Интенсивный показатель на 100 тысяч человек составил 249,6. Репродуктивное число выше единицы.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана
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