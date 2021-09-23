Сколько нарушений зафиксировали камеры «Сергек» в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления административной полиции ДП Нур-Султана Елжан Чупеков рассказал о проведенных мероприятиях, направленных на обеспечение безопасности на дорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еженедельно силами строевых подразделений и участковых проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Пешеход», расстановка производится согласно анализу аварийности. Так, с начала года привлечено более 14 тысяч пешеходов, что почти в два раза превышает показатели прошлого года. Несмотря на принимаемые меры, проблемы с дисциплиной пешеходов остаются нерешенной. Профилактическая работа с нарушителями проводится в основном при помощи камер фиксации», - сообщил Елжан Чупеков на брифинге в ДП.

Он напомнил, что по городу установлено более шести тысяч камер «Сергек».

«Ими зафиксировано более 800 нарушений ПДД, таких как скоростной режим – 406 тысяч, игнорирование требований знаков – 384 тысячи, проезд на запрещающий сигнал светофора – 914. Компанией «Коркем телеком» разработана и внедрена новая дополнительная функция выявления нарушения «расположение грузового транспорта на проезжей части». Как вы знаете, грузовым транспортом нельзя пользоваться на третьей полосе движения. Основным фактором, влияющим на безопасность дорожного движения, остается состояние и развитие улично-дорожной сети столицы», - подчеркнул спикер.

Он также сообщил, что в преддверии нового учебного года департаментом полиции города организовано дополнительное обследование улично-дорожной сети в непосредственной близости к общеобразовательным и дошкольным учебным заведениям. Обследованием охвачены участки автодорог, проходящие в районе 94 школ, 100 дошкольных учреждений и 11 учреждений дополнительного образования. По результатам обследования, в адрес компетентных государственных учреждений акимата выдано 152 предписания.

«Административными службами акимата на 210-ти участках восстановлена дорожная разметка «Пешеходный переход» в желто-белой цветовой гамме. В районе 13-ти учебных заведений обустроены светофорные объекты. В районе 123-х объектов восстановлены элементы искусственных дорожных неровностей, произведена установка и замена 96-ти дорожных знаков, установлено 165 дополнительных дорожных знаков согласно типовой схеме по детской безопасности, а также восстановлено асфальтобетонное покрытие проезжей части и брусчатки на пешеходных тротуарах в районе 23-х объектов образования», - заключил Е. Чупеков.



