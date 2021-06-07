Сколько нарушений ПДД выявляется с помощью видеокамер в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько камер видеофиксации нарушений установлено на автомобильных дорогах Казахстана, рассказал начальник управления Комитета административной полиции МВД РК Аскар Таженов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно автоматических систем фиксации нарушений Правил дорожного движения. В настоящее время на дорогах республики функционируют свыше 13 тыс. стационарных автоматических камер, фиксирующих нарушения Правил дорожного движения», - сказал Аскар Таженов на брифинге.

Спикер добавил, что видеокамеры имеются во всех регионах страны.

«Необходимо отметить, что внедрение автоматических систем фиксации нарушений ПДД безусловно положительно влияет на улучшение ситуации на дорогах. Снижение аварийности и тяжести их последствий, а также укреплению дисциплины участников дорожного движения. В целом, с их помощью по республике ежегодно выявляется более 1,5 млн. нарушений, что составляет около 40% от всех выявляемых сотрудниками органов внутренних дел нарушений Правил дорожного движения», - добавил Аскар Таженов.