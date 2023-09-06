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    18:31, 05 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Сколько наркозависимых среди заключенных в Казахстане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов назвал статистические данные касательно наркозависимых людей в казахстанских тюрьмах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Казахстане на сегодняшний день отбывают наказание в местах лишения свободы более 35 тысяч лиц. Из них 10%, то есть более 3 тысяч отбывают наказание за наркопреступления. Среди тех, кто отбывает за наркопреступления, из них где-то свыше 1 тысячи – зависимые, то есть больные. А две тысячи, они не больные, они распространяли (наркотики - прим.ред.)», - сказал Бахытжан Амирханов на брифинге в СЦК.

    Он сравнил статистику с данными других стран.

    «Был в Испании в командировке, у них 43 тысячи отбывают наказание, из них 25% – за наркопреступления. В тюрьмах был, ознакомился (…) То есть у нас меньше, конечно. В Европе тоже свои угрозы: кокаин из Южной Америки, гашиш из Марокко. А у нас наркоситуация складывается из трех (видов наркотиков): афганские опиаты, синтетика и марихуана», - добавил спикер.


    Теги:
    Борьба с наркотиками МВД РК для mail.ru Правоохранительные органы
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