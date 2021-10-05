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    13:40, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    Сколько нарколабораторий выявлено в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько фактов незаконной культивации психоактивных веществ и организации нарколабораторий выявлено в столице? Об этом рассказал начальник отдела по противодействию наркопреступности Департамента полиции Нур-Султана Сергей Ильиных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Незаконная реклама наркотических веществ сейчас носит различную форму: граффити рисунки, всевозможные печати, листовки, наклейки, задокументирован также факт распространения незаконной рекламы путем нанесения QR-кодов на билборды. Эта реклама выявляется, нами проводятся обучающие семинары. С представителями коммунальных служб проводим встречи и показываем, как выявлять эти рекламы, на что обращать внимание. Привлекаем большой сектор неправительственных организаций, корпоративный фонд, волонтеры проводят рейды», - добавил Сергей Ильиных.

    По словам начальника Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции города Нур-Султан Олжаса Жарылгапова, на сегодняшний день по столице выявлено три нарколаборатории по изготовлению синтетических видов наркотиков.

    «У нас выявлены три нарколаборатории и два факта культивации. То есть, помимо производства синтетики, есть лица, которые выращивают в домашних условиях психоактивные вещества. То есть, они попадают под культивирование. Сейчас проводится следствие», - добавил начальник отдела по противодействию наркопреступности Департамента полиции Нур-Султана Сергей Ильиных.



    Теги:
    МВД РК Борьба с наркотиками Астана Правоохранительные органы
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