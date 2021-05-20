Сколько направил столичный филиал ФСМС на борьбу с коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какой объем финансирования направил столичный Фонд социального медицинского страхования на борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщил директор филиала по городу Нур-Султану ФСМС Нурлыбек Кабдыкапаров. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня по городу Нур-Султану в Фонд поступило около 70 млрд тенге. На гарантированный объем бесплатной медицинской помощи выделено 7,5 млрд тенге. По коронавирусной инфекции общая сумма, выделенная на надбавки, поощрения медработников, составила 4,2 млрд тенге. Также были выделены 5,5 млрд тенге в целом на борьбу с коронавирусной инфекцией. 3,4 млрд тенге – на надбавки, медицинскую помощь при коронавирусной инфекции -1,1 млрд тенге, ПЦР-диагностику – 918 млн тенге, на работу мобильных бригад – 192 млн тенге», - сообщил директор филиала ФСМС по городу Нур-Султану.

Он также добавил, что по состоянию на 1 апреля 2021 года фонд заключил договор с 108 поставщиками медицинских услуг. Из них 71 частная клиника. Со списком поставщиков можно ознакомиться на сайте фонда.

«Медицинскую помощь в стране оказывают не только государственные, но и частные организации. Их доля составила 66 %», - отметил Нурлыбек Кабдыкапаров.



