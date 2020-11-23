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Сколько наименований лекарств от COVID-19 закупили в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
23 Ноября 2020, 18:23
Сколько наименований лекарств от COVID-19 закупили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал, как на сегодня Казахстан обеспечен лекарствами от COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос бесперебойного лекарственного обеспечения медицинских организаций страны на особом контроле Правительства. В целях подготовки к возможной новой волне коронавирусной инфекции предпринят ряд следующих мер в области лекарственного обеспечения. Первое - сформирован двухмесячный запас лекарственных средств по COVID-19», - сказал Алексей Цой, выступая на сессии IX Гражданского форума Казахстана.

По словам министра, на сегодня закупаются 44 наименования лекарственных средств для стационаров в рамках подготовки к возможному росту числа пациентов с коронавирусной инфекций до 60 тыс. пациентов в месяц.

В настоящий момент из 44 наименований лекарственных средств, предназначенных для COVID-19, закуплено 41 наименование медикаментов.

Второе - ведется формирование регулярно пополняемого месячного запаса во всех медицинских организациях страны.

В этой связи Единым дистрибьютором отгружено 91 наименование препаратов на сумму более 21 млрд тг.


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