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Сколько начальников уволено из казахстанской полиции за год

Автор:  
Серик Сабеков
8 Февраля 2021, 12:29
Сколько начальников уволено из казахстанской полиции за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько начальников уволено из полиции, сообщил на брифинге начальник департамента собственной безопасности МВД РК Арман Саданов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году за коррупционные деяния подчиненных уволен 51 и освобождены от должностей 106 начальников различного уровня. Из них четыре заместителя начальника департамента, 24 руководителя областных управлений и их заместители, 39 начальников городских и районных органов и другие», - сказал Арман Саданов.

Он также добавил, что работа выстроена таким образом, чтобы руководители сами, через инструмент повышения ответственности, были заинтересованы в своевременном выявлении и пресечении преступных схем.

Эти меры полноценно реализуются согласно законодательства об отставке руководителей за коррупцию подчиненных.

Ранее в МВД рассказали о новых технологичных форматах работы для удобства связи с органами внутренних дел.

«На прошлом брифинге мы сообщали, о том что с 1 февраля МВД запустило мобильное приложение «102». С его помощью можно направлять в полицию информацию о правонарушениях, подать обращение, связаться с оператором посредством видеозвонка, обратиться в службу собственной безопасности», - сказал официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз.


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