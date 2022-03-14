Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Сколько начальников департаментов полиции и КНБ оставили свои здания в ходе январских событий

Автор:  
Серик Сабеков
14 Марта 2022, 11:58
Сколько начальников департаментов полиции и КНБ оставили свои здания в ходе январских событий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько начальников департаментов полиции и КНБ оставили свои здания в ходе январских событий, рассказал 14 марта генеральный прокурор РК Берик Асылов на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По правовой оценке действий отдельных руководителей силовых структур. Установлено, что 5 января начальники 2-х департаментов полиции и 3-х департаментов КНБ в городе Алматы, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях оставили свои здания, в том числе с оружием», - сказал Берик Асылов.

Было отмечено, что по этим фактам возбуждено 7 уголовных дел. Основной объем следственных действий по ним завершен.

«Начальник ДКНБ города Алматы Мажилов арестован. В отношении других лиц сейчас проводится сбор и анализ доказательств. Также расследуется ещё одно уголовное дело по факту превышения полномочий бывшим руководством Министерства обороны. Экс-министр обороны взят под стражу. Расследование продолжается», - добавил Берик Асылов.


Генпрокуратура   Мажилис   Армия   МВД РК   Силовые структуры   КНБ   Минобороны РК   ЧП-2022   Алматинская трагедия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Когда пройдет матч отбора Евро-2024 между Казахстаном и Северной Ирландией
Когда пройдет матч отбора Евро-2024 между Казахстаном и Северной Ирландией
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению