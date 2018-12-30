Сколько на самом деле Дедов Морозов, выясняли в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Сколько на самом деле Дедов Морозов, выясняли в Семее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рудный Алтай.

«Когда я повзрослел, я понял: ну не может один Дед Мороз поздравить каждого. Это детские сказки. На самом деле Дедов Морозов несколько...» Эта присказка, пожалуй, наиболее достоверно отражает отношение человечества к этому сказочному старику в сопровождении симпатичной внучки.

Вот и в Семее Дед Мороз не один, их несколько. Правда, в те месяцы, что далеки от Нового года, их зовут Федор Любецкий, Андрей Глушков, Артур Кизилов. Снегурочек - Елена Дручинина и Дарья Чувакина. Впрочем, и эти имена семейчанам хорошо знакомы - это обожаемые театралами артисты Русского драматического театра им. Ф. М. Достоевского.

Как же становятся Дедами Морозами и Снегурочками?

- На самом обычном, с первого взгляда, актерском распределении, - поясняет директор театра Яков Горельников. - А необычность его в том, что внешность здесь не главное, для этого есть наши высококлассные гримеры. Какой, к примеру, дед из Артура или Андрея? Важно умение общаться с детьми, играть с ними, одним свои присутствием излучать добро и вселять веру в чудеса. Согласитесь, это уже не просто роль, это амплуа. Даже призвание!

Яков Вениаминович с таким увлечением рассказывает о нюансах новогодних перевоплощений, что поневоле возникает вопрос, на который был получен положительный ответ.

- Да, я был Дед Морозом. Более того, это вообще моя первая роль, - признается руководитель театра, который - до назначения на эту должность более 30 лет назад - был ведущим актером труппы. - Я только начал учебу в Новосибирском театральном институте, и в первый же Новый год мне, 18-летнему, доверили быть волшебным стариком. За эту роль я получил свою первую творческую зарплату. На что потратил?.. Купил много шоколада!





По словам Якова Вениаминовича, эта роль предполагает умение импровизировать - детвора креативна и непосредственна, и нужно уметь вовремя реагировать, будь то неожиданный стишок или неудобный вопрос в лоб.

В каком-то смысле это возвращение к истокам театрального искусства - средневековым площадным выступлениям перед зрителями. И это намного сложнее, чем выученный вдоль и поперек персонаж на сцене, когда зал скрыт в темноте. На новогодних утренниках Дед Мороз и другие участники интермедии - как на ладони. Каждый их жест. Каждое слово. Каждая эмоция.

- Поэтому не стоит думать, что актерские сердца не бьются учащенно от волнения при распределении ролей интермедии, - отмечает Я. Горельников. - Особенно это касается, конечно, роли Снегурочки. Ее роль можно сравнить... Да с самой Джульеттой - тайной и явной мечтой любой актрисы!





Здесь хочется отметить, что именно Дарья Чувакина играла Джульетту в международном проекте по трагедии Шекспира, поставленном в театре 5 лет назад!

Роль Деда Мороза, конечно, с Ромео не сравнить. На память приходит наш давний разговор с Андреем Глушковым (он не только актер, но и уже зарекомендовавший себя режиссер, тем не менее, с удовольствием надевает сказочный тулуп и бороду) и моя настоятельная просьба рассказать байку.





- Мы репетировали сказку «Лесные приключения», - поведал тогда Андрей. - Геннадий Степанов играл Волка, но неудачно выпрыгнул из дупла, упал и стал стонать. Стало ясно, что он поломал руку, вызвали «скорую», вывели его через черный ход. Подъехали врачи, ведут Степанова к машине, интересуются, как была получена травма. А он, жутко страдая от боли (перелом оказался очень сложным), все-таки рассказывает подробно: «Я - Волк, сижу в дупле, мимо бежит Заяц, я выскакиваю, но цепляюсь за ветку, падаю...» Можно понять врачей, которые хотели сначала везти пациента не к хирургу, а к совсем другому специалисту...

А вот Федор Иванович Любецкий вырастил уже несколько поколений семейчан - «дедморозит» лет 45. Первый раз случился еще во время службы в линейном отделе милиции, когда, вывернув наизнанку рабочий тулуп, молодой милиционер поздравил детей свой коллег с Новым годом. Затем, пройдя «школу» народного театра «Энтузиаст» и получив «высшее образование» в студии при театре им. Ф. М. Достоевского, артист Любецкий стал Дедом Морозом профессиональным.





Сколько было выходов к детям с мешком за плечами - сотни, тысячи! Но всегда - с горящими глазами, верой, что способен творить чудеса! Действительно, это призвание артиста Любецкого. Хотя ролей им сыграно - не перечесть. Это и комиссар Мишо в «Любовниках из Верона», и Игорь из постановки «Пока она умирала», и кюре Жозеф в «Месье Амедее», и Жеронт в «Лекаре поневоле», а маленькие зрители любят его в роли Деда Мороза. Потом вырастают и... не узнают в вечерних спектаклях. Для артиста это комплимент.

Единственное, о чем сожалеет Федор Иванович, что в молодости не успел сыграть роль Ромео...