Сколько может стоить платная вакцинация от коронавируса, ответил Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопрос касательно платной вакцинации против коронавируса в перспективе прокомментировал министр здравоохранения Алексей Цой в кулуарах заседания Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я не могу сказать, потому что это коммерческий сегмент. В целом, вакцины не дорогие. Если мы смотрим, допустим, по другим вакцинам, то они колеблются в различных пределах - от 2 до 5 тысяч тенге. Поэтому здесь надо будет смотреть, в зависимости от того, по каким ценам они будут закупаться в коммерческом сегменте», - сказал Алексей Цой журналистам.

«Мы проинформировали основных дистрибьюторов на территории Казахстана, которые могут сейчас прорабатывать этот вопрос, чтобы со следующего года завести дополнительный пул вакцин, который был бы доступен на рынке. Как, к примеру, вакцинация от гриппа: мы закупаем одну вакцину, но при этом даем возможность, чтобы на коммерческом рынке также предлагали альтернативные аналоги», - прокомментировал он.

Также министр ответил на вопрос касательно сроков поставки вакцины Pfizer.

«Мы обратились в компанию Pfizer. Все время к нам вопросы, как будто Минздрав что-то не договаривает. Но мы ограничены конфиденциальностью. Я думаю, в ближайшее время мы, наверное, на брифинг выйдем с Pfizer и попросим их, чтобы они рассказали, потому что скреплены контрактом определенные требования», - отметил глава Минздрава.

Напомним, ранее Алексей Цой заявлял, что зарубежные вакцины будут платными для казахстанцев, отметив, что бесплатными вакцинами останутся вакцины, которые производятся внутри Казахстана.