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Сколько может составить ежегодный дефицит электроэнергии в Казахстане

24 Февраля 2022 19:26
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Сколько может составить ежегодный дефицит электроэнергии в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 2022 по 2028 годы ожидаемый ежегодный дефицит электроэнергии в стране будет в пределах 4 - 5,2 млрд КВт часов. Таким прогнозом поделился депутат Сената Парламента Суиндик Алдашев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В Казахстане электроэнергетический комплекс определен как один из приоритетных секторов экономики, оказывающий прямое влияние на сбалансированное экономическое развитие. Энергетика нашей страны долгое время оставалась избыточной. Однако в последнее время, по ряду объективных причин, энергетическая сфера республики может превратиться в дефицитную. Так, по прогнозам в период с 2022 по 2028 годы ожидаемый ежегодный дефицит электроэнергии в стране будет в пределах 4 - 5,2 млрд КВт часов. Наличие дефицита мощности имеет особое значение, так как Казахстан - аграрно-индустриальная страна, в которой доля электроэнергии в промышленности составляет порядка 56%», - рассказал Суиндик Алдашев во время круглого стола, прошедшего в Сенате.

При этом, как отмечает депутат, Казахстан до сих пор остается одной из самых энергоёмких государств в мире.

Сенатор также считает, что проблема энергодефицита усугубляется на фоне отсутствия стратегии по развитию энергетики.

Ранее депутат заявил о том, что энергопередающие компании характеризуются высоким уровнем износа. Средний уровень износа, как отметил сенатор, в энергопроизводящих организациях составляет 53%.


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#Энергетика   #Сенат   #Экономика   #Минэнерго РК  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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