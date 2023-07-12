Сколько молодых казахстанцев получили льготные микрокредиты по ставке 2,5%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова рассказала о результатах проводимой работы по трудоустройству молодежи с использованием Цифровой карты семьи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проанализировав возможности безработной молодежи, мы направили более чем 36 тысячам молодых людей SMS-сообщения с предложением воспользоваться дополнительной возможностью поиска работы. Пройдя по специальной ссылке, граждане смогли получить полную информацию о том, какие существуют меры занятости, как самостоятельно искать работу. В результате более 3,8 тысячи безработных молодых людей получили дополнительные возможности трудоустройства», – сказала Тамара Дуйсенова на заседании Правительства.

Следующим направлением активных мер содействия занятости, как отметила министр, является предоставление государственных грантов. На сегодняшний день 5 316 гражданам из социально уязвимых слоев населения были предоставлены государственные гранты, из них 40% – молодежь.

«По поручению Главы государства Минтруда реализует еще один проект – это предоставление микрокредитов для молодежи по ставке 2,5% годовых для поддержки предпринимательских инициатив. На поддержку 5796 молодых предпринимателей в этом году в республиканском бюджете предусмотрено около 29 млрд тенге. На сегодняшний день территориальными филиалами Аграрной кредитной корпорации принято 4 244 заявки на сумму 19,6 млрд тенге, из них льготные кредиты на сумму 5,4 млрд тенге получили 1 228 человек», – проинформировала Тамара Дуйсенова.