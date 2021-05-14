Сколько молодежи трудоустроят по программе «Жасыл ел» в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Где будут работать бойцы «Жасыл ел» и какие документы необходимо предоставить для трудоустройства, рассказал руководитель проекта по организации сезонной занятости молодёжи в рамках деятельности Карагандинского городского штаба трудовых отрядов Даулет Естанов на площадке Региональной службы коммуникаций, передает МИА «Казинформ».

«В этом году по программе «Жасыл ел» в области планируется трудоустроить 280 бойцов в возрасте от 14 до 28 лет. Бойцы трудовых отрядов будут заниматься озеленением и благоустройством парков. Работы планируют запустить с 1 июня», – отметил Даулет Естанов.

Согласно законодательству, рабочее время учитывается в зависимости от возраста. Например, 14-летние работают всего 4 часа в день. Те, кому больше 16 лет, трудятся 6 часов. С 18 лет – по 8 часов. Все работают пять дней в неделю.

Какие документы необходимы для трудоустройства: к опия удостоверения личности или свидетельства о рождении. Если вы несовершеннолетний, вам потребуется письменное разрешение родителей или законных опекунов. Справка с места учёбы для студентов. Справка от терапевта о состоянии здоровья. Её можно получить в поликлинике по месту прикрепления. Банковский счёт.

Документы нужно предоставить в городской штаб, расположенный по адресу: ул. Алиханова, 37. Он работает в будние дни с 09:00 до 18:00.

«После оформления документов (до 25 мая) «Жасыл ел» и бойцы подпишут договоры. С 1 июня начнут работать не все 280 человек одновременно: каждый месяц будут трудоустраивать по 90 человек. И каждый сможет выбрать удобный для себя период работы», – пояснил Даулет Естанов.

Стоит отметить, что количество мест для школьников ограничено. Контракт предусматривает трудоустройство только 45 детей в возрасте от 14 до 15 лет.

Проект «Жасыл ел» также призван повысить экологическую культуру. С этой целью с 17 по 21 мая должен пройти Кубок чистоты. Этот конкурс направлен на привлечение внимания подрастающего поколения к проблемам окружающей среды. В течение недели школьникам будут давать различные задания. Победителей объявят 24 мая. Награждение состоится на церемонии открытия городского молодёжного трудового отряда «Жасыл ел».

Также планируется провести Кубок чистоты среди студентов. Кроме этого, будут реализованы и другие экопроекты.

Закрытие сезона трудовых отрядов «Жасыл ел» пройдёт в конце сентября.