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    12:47, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    Сколько модульных  больниц построили в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько модульных больниц введено в Казахстане, сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В марте прошлого года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавирусной инфекции, которая продолжается до сих пор и на сегодня продолжает оставаться одним из самых актуальных проблем здравоохранения всех стран. В целом на текущий год для оказания своевременной медицинской помощи в городах построены 16 модульных и реконструированы 3 инфекционные больницы, а также введены в эксплуатацию 63 амбулаторно-поликлинические организации», - сказал Алексей Цой.

    Министр добавил, что приняты меры по обеспечению населения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.

    Введены в эксплуатацию 64 кислородных станции, полностью обеспечена потребность медицинских организаций в аппаратах ИВЛ (3264 ед.).

    185 районных больниц на 100% оснащены рентгеновским диагностическим оборудованием.

    Служба скорой медицинской помощи усилена путем приобретения 1 367 единиц автотранспорта, достигнута 100% оснащенность парка передвижных медицинских комплексов.

    Теги:
    Здравоохранение Минздрав РК
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