Сколько многоквартирных домов отремонтируют в Казахстане в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О работе по модернизации ЖКХ рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из социально значимых направлений модернизации ЖКХ является мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов. В настоящее время по республике насчитывается 54 474 МЖД, из них 17 897 требуют ремонта», - сказал Бейбут Атамкулов в ходе отчетной встречи перед населением.

Было отмечено, что в рамках мер по модернизации жилищного фонда отремонтировано 3 088 домов (58,4 млрд. тенге).

В 2021 году выделено 10 млрд тенге на ремонт 287 многоквартирных жилых домов в 9 регионах.

Ранее министр индустири и инфраструктурного развития заявил, что КСК неохотно передают собственникам управление домами.

Министр добавил, что в рамках поручений Главы государства ведется планомерная работа по внедрению института собственников имущества.

«Идеология – собственники квартир должны быть подлинными хозяевами своего имущества и управлять сами. В соответствии с требованиями закона КСК должны передать всю финансовую и техническую документацию собственникам дома. Но на сегодня КСК неохотно передают управление домами собственникам. Акиматами разработаны дорожные карты, в которых определены даты передачи», - сказал Бейбут Атамкулов.

По информации министра, всего по республике свыше 54 тыс. многоквартирных жилых домов. До 2022 года требуется создать формы управления собственниками 50,5 тыс. жилых домов (создано 4225 единиц или 8% от плана).