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    13:44, 10 Март 2022 | GMT +6

    Сколько многодетных матерей проживает в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 26 тысяч многодетных матерей проживают в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в городском акимате на официальный запрос Казинформа, в мегаполисе на сегодня проживают 26 018 многодетных матерей, в том числе 4 946 награжденные подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа».

    Управлением социального благосостояние города Алматы реализуется социальные проекты по поддержке социально-уязвимых слоев населения, в том числе многодетным и ​ малообеспеченным семьям.

    В городе функционируют городской и 8 районных Центров «Бақытты отбасы» для многодетных и малообеспеченных семей по принципу «одного окна».

    Основной целью Центра является повышение качества жизни многодетных семей, укрепление экономической самостоятельности и личной мотивации граждан для выхода из трудной жизненной ситуации, проживающих в городе Алматы.

    Центр выступает площадкой для организации культурно-массовых мероприятий, создания инфраструктуры для досуга, коммуникации и обучения членов семьи дополнительным навыкам, в том числе организации малого бизнеса, с частичной самозанятостью, а также для содействия в трудоустройстве, обеспечения доступа к юридическим и психологическим консультациям.

    Напомним, ранее сообщалось, каков размер госпособия для многодетных семей в Казахстане в 2022 году.


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