Сколько миллионов долларов Головкин принес DAZN

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Твиттер сайта Fightnights.com поделился информацией о доходах стриминговой платформы DAZN после подписания контрактов с мексиканским боксером Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По мнению издания, «Канело» и Головкин делают отличную прибыль для DAZN.

«Вероятно, можно с уверенность говорить, что DAZN имеет 200 миллионов долларов в год. «Канело» и Головкин делают половину от этой суммы, проводя бои дважды в год. Возможно, пока DAZN еще не «озеленились», но они на пути к этому», - пишет FightNights.com.

Если же говорить о суммах, которые платформа DAZN потратила на подписание «Канело» и Головкина, то они следующие: Альваресу заплатили 365 миллионов долларов за 11 боев, GGG - более 100 миллионов долларов за 6 боев.

Напомним, Геннадий Головкин вернется на ринг 8 июня в Нью-Йорке (США) и встретится с канадским боксером Стивом Роллсом. Котировки букмекерской конторы Париматч таковы: победа Головкина - 1.01, победа Роллса - 19, ничья - 34. Бой пройдет в промежуточном весе, в 164 фунтах.