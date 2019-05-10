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Сколько миллионов долларов Головкин принес DAZN
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Твиттер сайта Fightnights.com поделился информацией о доходах стриминговой платформы DAZN после подписания контрактов с мексиканским боксером Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
По мнению издания, «Канело» и Головкин делают отличную прибыль для DAZN.
«Вероятно, можно с уверенность говорить, что DAZN имеет 200 миллионов долларов в год. «Канело» и Головкин делают половину от этой суммы, проводя бои дважды в год. Возможно, пока DAZN еще не «озеленились», но они на пути к этому», - пишет FightNights.com.
Если же говорить о суммах, которые платформа DAZN потратила на подписание «Канело» и Головкина, то они следующие: Альваресу заплатили 365 миллионов долларов за 11 боев, GGG - более 100 миллионов долларов за 6 боев.
Напомним, Геннадий Головкин вернется на ринг 8 июня в Нью-Йорке (США) и встретится с канадским боксером Стивом Роллсом. Котировки букмекерской конторы Париматч таковы: победа Головкина - 1.01, победа Роллса - 19, ничья - 34. Бой пройдет в промежуточном весе, в 164 фунтах.
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