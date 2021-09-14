Сколько медучреждений оказывают первичную помощь в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Тимур Муратов рассказал, сколько медучреждений оказывают первичную помощь в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня в столице в рамках ГОБМП и ОСМС первичную помощь оказывают 15 городских поликлиник, центр семейного здоровья «Достык» и 19 частных организаций. Ко всему этому, завтра мы начинаем вакцинацию против гриппа, которая проводится ежегодно в целях профилактики», - сообщил Тимур Муратов на брифинге в акимате.

По его словам, вакцинация продлится до 15 октября, и осуществляется она в организациях первичной медико-санитарной помощи по месту территориального прикрепления.

«Бесплатно ее могут получить определенная категория лиц. Все остальные граждане могут вакцинироваться за свой счет, обратившись в свою поликлинику и частные организации», - заключил спикер.

Напомним, с 15 сентября для казахстанцев проводится свободное прикрепление к поликлиникам.

«Ежегодно с 15 сентября по 15 ноября в стране проводится свободное прикрепление граждан к организациям первичной медико-санитарной помощи. Столица не исключение. К тому же, с 15 сентября начинается немало важная процедура по защите здоровья населения – вакцинация против гриппа. Хотел бы проинформировать население по алгоритму прикреплению к организациям ПМСП», - сказал ранее Тимур Муратов.