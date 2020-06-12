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Сколько медработников заболели коронавирусом в Нур-Султане

12 Июня 2020 13:27
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Сколько медработников заболели коронавирусом в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Нур-Султане зарегистрировано около 330 случаев заболеваемости коронавирусом среди медицинских работников, в том числе 40 сотрудников Национального научного медицинского центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целом по городу зарегистрировано порядка 330 случаев заболеваемости среди медработников. Это все учреждения в Нур-Султане: республиканские, городские, ведомственные. В том числе по медорганизациям управления здравоохранения - порядка 200, и только треть медработников была задействована именно в тех стационарах, где лечились пациенты с коронавирусной инфекцией», - сказала Сауле Кисикова в ходе брифинга в СЦК.

Она отметила, что летальных случаев от COVID-19 среди медработников в Нур-Султане нет.

Тем временем главный санитарный врач города Нур-Султана Жанна Пралиева, сообщила, что в Национальном научном медицинском центре на сегодняшний день зарегистрировано 40 случаев коронавирусной инфекции среди сотрудников.

«Обследования проводились с профилактической целью, с тяжелым течением не наблюдается. Проводятся все противоэпидемические меры, все 40 специалистов на домашнем карантине с бессимптомным течением», - уточнила Жанна Пралиева.


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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Акбота Кузекбай

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