Сколько медработников заболели коронавирусом в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Нур-Султане зарегистрировано около 330 случаев заболеваемости коронавирусом среди медицинских работников, в том числе 40 сотрудников Национального научного медицинского центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В целом по городу зарегистрировано порядка 330 случаев заболеваемости среди медработников. Это все учреждения в Нур-Султане: республиканские, городские, ведомственные. В том числе по медорганизациям управления здравоохранения - порядка 200, и только треть медработников была задействована именно в тех стационарах, где лечились пациенты с коронавирусной инфекцией», - сказала Сауле Кисикова в ходе брифинга в СЦК.
Она отметила, что летальных случаев от COVID-19 среди медработников в Нур-Султане нет.
Тем временем главный санитарный врач города Нур-Султана Жанна Пралиева, сообщила, что в Национальном научном медицинском центре на сегодняшний день зарегистрировано 40 случаев коронавирусной инфекции среди сотрудников.
«Обследования проводились с профилактической целью, с тяжелым течением не наблюдается. Проводятся все противоэпидемические меры, все 40 специалистов на домашнем карантине с бессимптомным течением», - уточнила Жанна Пралиева.
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