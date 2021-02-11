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    19:00, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    Сколько медработников заболели коронавирусом на работе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О заболевших коронавирусом медицинских работниках рассказала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С ноября по январь заболели 2 607 медработников, из них коронавирусная инфекция подтверждена у 2 440, и с КВИ минус – 167. Но я бы хотела отметить, что в рамках проведения эпидемиологического расследования только у 225 медработников было подтверждено, что это связано с профессиональной деятельностью», - сказала Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК.

    У всех остальных, по ее словам, заболеваемость КВИ не связана с профессиональной деятельностью.

    «По умершим: с ноября по январь умерло 7 медработников, из них у 5 заболеваемость также не связана с оказанием медпомощи, то есть с осуществлением своей профдеятельности. По двум медработникам расследование еще продолжается», - заключила А. Есмагамбетова.

    Ранее министр здравоохранения Алексей Цой рассказал об эпидемиологической ситуации в стране. По его словам, сегодня в «красной» зоне находятся 3 региона - Акмолинская, Павлодарская области и город Нур-Султан.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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