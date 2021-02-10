Сколько медработников отказались от вакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О результатах вакцинации против коронавирусной инфекции среди медицинских работников рассказала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня привит 13 301 медицинский работник, у 218 медицинских работников вакцинация отложена (они не отказались, отложено по медицинским показаниям). 130 медицинских работников или 0,9% от привившихся отказались от вакцинации», - сказала Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК.

При этом она заверила, что никакого наказания отказавшиеся от вакцинации медработники не понесут.

«В целом, вакцинация – это процесс добровольный. Она проводится после разъяснения с информированного согласия вакцинируемого. Поэтому никаких санкций на сегодняшний день законодательством в отношении лиц, которые отказались вакцинироваться, не предусмотрено», - заключила врач.

Ранее сообщалось, что свыше 13 тысяч медработников в Казахстане получили вакцину «Спутник V».





Напомним, 1 февраля в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. В числе первых, кто получил вакцину от коронавируса, оказалось руководство Министерства здравоохранения РК в лице главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова и вице-министра здравоохранения Ажар Гиният.

21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек. В целом же российской вакциной от коронавируса планируется вакцинировать порядка 10 млн казахстанцев.

В свою очередь казахстанской вакциной QazCovid-In в рамках 3-й фазы клинических испытаний с 25 декабря 2020 года привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.







