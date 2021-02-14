Сколько медорганизаций будут оказывать услуги в рамках ОСМС в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице 107 медицинских организаций заключили договор по системе Обязательного социального медицинского страхования. Об этом сообщил директор филиала Фонда медицинского страхования по городу Нур-Султан Нурлыбек Кабдыкапаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Каждый гражданин, осуществляющий выплаты по системе ОСМС, может получить необходимую медицинскую помощь. Пациентам бесплатно предоставляются дорогостоящие высокотехнологичные медицинские услуги», - отметил Нурлыбек Кабдыкапаров.

По его словам, в столице в этом году 107 медицинских организаций заключили договор по системе Обязательного социального медицинского страхования. Столичным жителям в рамках ОСМС услуги будут оказывать 32 государственных медицинских организаций, 67 – частных и 8 республиканских медицинских организаций.

Из них 36 будут оказывать амбулаторное лечение, 29 – круглосуточные стационары, 78 - заменяющие стационар медучреждения и еще 12 медицинских организаций.

Спикер добавил, что даже в случае отсутствия выплаты по ОСМС людям будет оказываться медицинская помощь в рамках ГОБМП (гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, прим.ред.).

Напомним, за прошлый год 550 млрд тенге поступило в систему ОСМС в виде взносов и отчислений в Казахстане.