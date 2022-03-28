Сколько медицинских организаций столицы проводят детскую реабилитацию в рамках ОСМС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Филиал Фонда социального медицинского страхования по городу Нур-Султану заключил договоры с 45 медицинскими организациями, оказывающими реабилитационные услуги. Среди них 20 частных, 22 государственные, три республиканские медицинские организации. Какие медуслуги для реабилитации детей предоставляются в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала по городу Нур-Султану НАО «Фонд социального медицинского страхования».

С каждым годом растет возможность получения медицинских реабилитационных услуг. Растет количество как медицинских аппаратов, так и способов лечения. Реабилитационные центры, в том числе по комплексной реабилитации детей, оснащены всеми необходимыми современными технологиями для того, чтобы приобщить ребенка к обществу и поставить его на ноги. Детям с ДЦП оказывается комплексная помощь.

Фонд оказывает поддержку развитию реабилитационных услуг в стране.

Что изменилось с внедрением ОСМС?

С внедрением обязательного социального медицинского страхования, повысилась:

1) доступность реабилитационной и восстановительной помощи;

2) подбор индивидуальных сроков пребывания в реабилитационном центре;

3) повышение заработной платы работникам.

Где – как – какие медицинские реабилитации могут получить дети?

Получить бесплатную медицинскую реабилитацию пациент может согласно перечню диагнозов, утвержденных в приказе министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении Правил оказания медицинской реабилитации» от 7 октября 2020 года № ҚР ДСМ-116/2020.

Для прохождения услуг реабилитации необходимо обратиться к участковому врачу в поликлинике по месту прикрепления, а также при обращении в Центр реабилитации. Плановая госпитализация пациента на дневной стационар для оказания медицинской реабилитации осуществляется через портал Бюро госпитализации (назначается дата).

«В назначенный день пациент и лицо по уходу за ним, приходят в реабилитационный центр с необходимым перечнем анализов и документов, проходят регистрацию у администратора центра, далее проходят мультидисциплинарную группу (далее - МДГ), где специалист МДГ определяет реабилитационный потенциал, реабилитационный диагноз и разрабатывает индивидуальный план реабилитации.

В нашем центре по линии ОСМС доступна комплексная реабилитация детей согласно Клиническому протоколу по медицинской реабилитации «Амбулаторная реабилитация II» профиль «Неврология и нейрохирургия», одобренный Объединенной комиссией по качеству медицинских услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан от «28» февраля 2019 года, Протокол № 55 по следующим направлениям: лечебная физкультура (кинезотерапия, механотерапия), физиотерапия, эрготерапия, логопедическая коррекция, психологическая коррекция.

В рамках дополнительных услуг могут получить следующие услуги: массаж, вакуумный массаж, биологическая обратная связь – опорно-двигательная, биологическая обратная связь – логопедическая, дефектологическая коррекция, томатис терапия.

Каждый специалист МДГ ставит цель и методы достижения этой цели. Стандартный курс реабилитации 21 день, но при хорошем реабилитационном потенциале и хорошей динамике, сроки реабилитации удлиняются до полного достижения цели», - поясняет руководитель медицинского реабилитационного центра «Жұлдызай» Улжалгас Мухамбетова.

Как получить направление на реабилитацию по ОСМС?

Направление на комплексную медицинскую реабилитацию пациент может получить при обращении к участковому врачу в поликлинике по месту прикрепления, а также и в Центре реабилитации. При полном пакете документов, участковый врач в плановом порядке оформляет пациента в дневной стационар через портал «Бюро госпитализации». Далее реабилитационный центр подтверждает дату госпитализации в дневной стационар. В день приема пациент и лицо по уходу за ним, приходят в наш центр с необходимым перечнем анализов и документов, проходят регистрацию у администратора центра, проходят МДГ (мультидисциплинарная группа) в составе лечащего врача, врача-реабилитолога, медицинской сестры, инструктора ЛФК, психолога, эрготерапевта, логопеда. Выставляются цели реабилитационного лечения, индивидуальный план реабилитации, далее пациент получает курс реабилитации, по окончанию которого будут дана выписка с рекомендацией по дальнейшей реабилитации.

«Очень благодарны за доступность получение медицинских услуг в плане реабилитации и восстановительного лечения», - благодарят родители.

«Хочется отметить, что больше всего за медицинскими услугами обращаются взрослые и дети имеющие хронические заболевания и имеющие инвалидность. ОСМС облегчает доступ к диагностике и реабилитации, в том числе для детей и людей с инвалидностью, улучшает ситуацию со сложными дорогостоящими операциями, а также даёт возможность предоставить бесплатные лекарства. То есть легче становится семейному бюджету. Никаких бумажных полисов не требуется. А записаться можно к врачу через электронное приложение DAMUMED.

Стали доступнее новые медицинские услуги, прежде всего реабилитации и восстановительного лечения, дневного стационаре для взрослых и детей.

Что особенно важно для моей внучки, которая перенесла операцию на головной мозг пять лет назад и получила осложнение от опухоли головного мозга в свои два годика правосторонний гемипарез. Нам необходима длительная реабилитация и восстановление. Мы являемся получателем услуг детского реабилитационного центра МРЦ «Жулдызай» уже три года. Благодаря нашим занятиям в Центре мы получаем очень высокие результаты и прекрасную динамику восстановления ребенка.

В рамках системы ОСМС облегчилась госпитализация и получение места в Центре, становясь на портал через свою поликлинику. Очень благодарны за то, что доступнее стало получение медицинских услуг в плане реабилитации и восстановительного лечения, что особенно важно для моей внучки, которая нуждается в восстановлении и реабилитации.

Дорогостоящие виды исследований, включая КТ и МРТ, медико-генетические исследования, развёрнутые виды анализов на гормоны, дорогостоящие лабораторные услуги оказываются медицинскими организационными поставщиками Фонда в рамках пакета ОСМС.

Очень хочется, чтобы полностью программа ОСМС была развита у нас в стране», - выразилась бабушка Айару – Гульнара Таскужина.

К отзыву Гульнары присоединились и другие родители.

«Мы являемся постоянными получателями реабилитационного лечения в МРЦ «Жулдызай» вот уже на протяжении трех лет.

С введением ОСМС стало намного проще получить консультативно-диагностическую помощь практически во всех медицинских учреждениях города, в том числе, и в реабилитационных центрах.

Так как у нас инвалидность с детства, мы постоянно сдавали многие анализы на платной основе, проходили обследование. А с внедрением ОСМС появилась возможность сдавать эти анализы бесплатно в поликлинике по месту жительства.

Ранее при ГОБМП чтобы попасть на реабилитацию нужно было стоять в очереди, которая продвигалась очень медленно. Не было возможности сдать многие анализы в поликлинике по месту регистрации на бесплатной основе. Теперь же для того чтобы получить медицинскую реабилитацию достаточно лишь встать на портал, что намного упрощает для родителей весь процесс лечения.

Внедрение ОСМС это большая помощь для нас, воспитывающих особенных детей с различными диагнозами в плане повышения доступности качественной медицинской помощи», - говорит мама Утемисова Арлана.

Фонд оказывает поддержку развитию реабилитационных услуг в стране. Нет ничего дороже жизни и здоровья детей.

Филиал Фонда социального медицинского страхования по г. Нур-Султану заключил договор с 45 медицинскими организациями, оказывающими реабилитационные услуги. Среди них: частные – 20, государственные – 22, республиканские – три медицинские организации.

Если вы столкнулись со случаями неправомерного, на ваш взгляд, отказа в услугах реабилитации, то предоставить данные для выяснения ситуации необходимо в Фонд через контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7 или через сайт fms.kz.