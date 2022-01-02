Сколько медцентров для лиц с инвалидностью функционирует в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Алихан Смаилов рассказал о предпринимаемых Правительством РК мерах в сфере оказания специальных социальных услуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В области социальной защиты населения лицам с инвалидностью первой и второй групп, старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями, детям с инвалидностью с психоневрологическими патологиями и нарушениями опорно-двигательного аппарата предоставляются гарантированный объем специальных социальных услуг в условиях стационара, полустационара и ухода на дому. Перечень гарантированного объема специальных социальных услуг включает социально-бытовые, медицинские, психологические, педагогические, трудовые, культурные, экономические и правовые услуги», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.
По его словам, получатели специальных социальных услуг в условиях стационара находятся на полном государственном обеспечении. Сегодня в стране функционируют 113 медико-социальных учреждений стационарного типа, где получают услуги более 23 тысяч человек, в том числе лица с инвалидностью.
Также функционируют 115 отделений дневного пребывания с охватом более 9 тысяч человек, 482 отделений социальной помощи на дому с охватом более 54 тысяч человек, 164 НПО в рамках государственного социального заказа с охватом более 8 тысяч человек, 7 частных организаций в рамках ГЧП с охватом 1,4 тысяч человек.
«Работа данных учреждений направлена на реабилитацию и социализацию лиц с инвалидностью. В рамках мероприятий по обеспечению занятости населения особое внимание уделяется лицам с инвалидностью», - заключил зампремьера.
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