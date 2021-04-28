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    09:37, 28 Апрель 2021 | GMT +6

    Сколько медалей завоевали казахстанские боксеры на международном турнире в Сербии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подведены итоги выступления мужской сборной Казахстана по боксу на международном турнире Belgrade Winner, который проходил с 23 по 28 апреля в Сербии, передает со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанские боксеры завоевали на прошедших соревнованиях семь медалей.

    «Золото» в копилку команды принесли Сакен Бибосинов (до 52 килограммов) и Ертуган Зейнулинов (до 63).

    Нурбек Оралбай (до 81) и Василий Левит (до 91) стали обладателями серебряных наград.

    Бронзовые медали выиграли Аблайхан Жусупов (до 69), Нурканат Райыс (75) и Нурлан Сапарбай (свыше 91).

    Таким образом, в активе сборной Казахстана 2 «золота», 2 «серебра» и 3 «бронзы».


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