Сколько медалей завоевали казахстанские боксеры на международном турнире в Сербии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подведены итоги выступления мужской сборной Казахстана по боксу на международном турнире Belgrade Winner, который проходил с 23 по 28 апреля в Сербии, передает со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанские боксеры завоевали на прошедших соревнованиях семь медалей.

«Золото» в копилку команды принесли Сакен Бибосинов (до 52 килограммов) и Ертуган Зейнулинов (до 63).

Нурбек Оралбай (до 81) и Василий Левит (до 91) стали обладателями серебряных наград.

Бронзовые медали выиграли Аблайхан Жусупов (до 69), Нурканат Райыс (75) и Нурлан Сапарбай (свыше 91).

Таким образом, в активе сборной Казахстана 2 «золота», 2 «серебра» и 3 «бронзы».