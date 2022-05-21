21 Мая 2022 03:00

Сколько медалей завоевали казахстанки на ЧМ-2022 по боксу

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - В Стамбуле (Турция) завершился женский чемпионат мира-2022 по боксу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Сборная Казахстана завоевала на нем пять медалей — одну серебряную и четыре бронзовые. «Серебро» выиграла Алуа Балкибекова (48 кг), а бронзовыми призерками турнира стали Жайна Шекербекова (52 кг), Дина Жоламан (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг) и Валентина Хальзова (70 кг). В медальном зачете Казахстан занял восьмое место.

Лидером турнира стала сборная Турции: она выиграла пять золотых и две бронзовые медали. Также в тройку лучших команд вошли Ирландия — две золотые медали и Канада — одна золотая и одна серебряная медали.

Медальный зачет женского ЧМ-2022 по боксу:

1. Турция — 5-0-2

2. Ирландия — 2-0-0

3. Канада — 1-1-0

4. Индия — 1-0-2

5. Тайвань — 1-0-0

5. Литва — 1-0-0

5. США — 1-0-0

8. Казахстан — 0-1-4

9. Таиланд — 0-1-2

10. Бразилия — 0-1-1

10. Мозамбик — 0-1-1

10. Польша — 0-1-1

10. Алжир — 0-1-1

10. Италия — 0-1-1

15. Колумбия — 0-1-0

15. Румыния — 0-1-0

15. Панама — 0-1-0

15. Марокко — 0-1-0

19. Узбекистан — 0-0-2

20. Аргентина — 0-0-1

20. Болгария — 0-0-1

20. Испания — 0-0-1

20. Косово — 0-0-1

20. Нидерланды — 0-0-1

20. Франция — 0-0-1.





