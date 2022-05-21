Сколько медалей завоевали казахстанки на ЧМ-2022 по боксу
СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - В Стамбуле (Турция) завершился женский чемпионат мира-2022 по боксу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Сборная Казахстана завоевала на нем пять медалей — одну серебряную и четыре бронзовые. «Серебро» выиграла Алуа Балкибекова (48 кг), а бронзовыми призерками турнира стали Жайна Шекербекова (52 кг), Дина Жоламан (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг) и Валентина Хальзова (70 кг). В медальном зачете Казахстан занял восьмое место.
Лидером турнира стала сборная Турции: она выиграла пять золотых и две бронзовые медали. Также в тройку лучших команд вошли Ирландия — две золотые медали и Канада — одна золотая и одна серебряная медали.
Медальный зачет женского ЧМ-2022 по боксу:
1. Турция — 5-0-2
2. Ирландия — 2-0-0
3. Канада — 1-1-0
4. Индия — 1-0-2
5. Тайвань — 1-0-0
5. Литва — 1-0-0
5. США — 1-0-0
8. Казахстан — 0-1-4
9. Таиланд — 0-1-2
10. Бразилия — 0-1-1
10. Мозамбик — 0-1-1
10. Польша — 0-1-1
10. Алжир — 0-1-1
10. Италия — 0-1-1
15. Колумбия — 0-1-0
15. Румыния — 0-1-0
15. Панама — 0-1-0
15. Марокко — 0-1-0
19. Узбекистан — 0-0-2
20. Аргентина — 0-0-1
20. Болгария — 0-0-1
20. Испания — 0-0-1
20. Косово — 0-0-1
20. Нидерланды — 0-0-1
20. Франция — 0-0-1.