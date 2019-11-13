Сколько медалей молодежного чемпионата Азии уже гарантировали себе казахстанские боксеры

УЛАН-БАТОР. КАЗИНФОРМ - В Улан-Баторе (Монголия) проходит молодежный чемпионат Азии по боксу, на котором представлена и сборная Казахстана, сообщает Sports.kz.

По результатам четвертьфинальных боев у мужчин в различных весовых категориях три казахстанских боксера вышли в полуфинал турнира, обеспечив себе уже как минимум бронзовые медали. Казахстанец Мухаммедсабыр Базарбай уулу (49 кг) победил по очкам Бактыбека Садырбека уулу, представляющего Кыргызстан, Махмуд Сабырхан (52 кг) выиграл по очкам у филиппинца Джона Винсента Пангга, а казахстанский супертяж Аманат Сабыргали (+91 кг), также по очкам, оказался сильнее боксера из Ирака Саифа Аль-Саеди.

Однако не обошлось и без потерь: на стадии 1/4 финала выступление на молодежном чемпионате Азии завершил Айтжан Аширхан (60 кг) — он проиграл по очкам японскому боксеру Реито Цуцуми.