Сколько материалов удалили из соцсетей из-за нарушений прав детей в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Соответствующими государственными органами в 2019 году в интернет-пространстве выявлено более 6,4 тыс. случаев, связанных с нарушением прав ребенка. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Распространение порнографии - 3779; пропаганда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров - 1851; нарушение норм закона в части возрастной маркировки – 506; пропаганда суицида - 133; пропаганда жестокости и насилия - 125; размещение информации, наносящей вред здоровью, нравственному и духовному развитию ребенка - 43; распространение информации, персональных или биометрических данных, позволяющих установить личность несовершеннолетнего – 19», - перечислил факты Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

Он дополнительно сообщил, что по результатам уведомительной работы администрациями интернет ресурсов удалено более 1,5 тыс. материалов, связанных с нарушением прав ребенка («В Контакте» - 1491, «Instagram» - 17 «Facebook» - 4).

«Создана возможность для пользователей сети Интернет, обнаруживших группу в социальной сети или интернет-ресурс, распространяющие противоправный контент, пожаловаться на тот или иной материал, являющийся сомнительным. По всем поступившим жалобам, в оперативном порядке, предоставляется правовая оценка размещенных материалов и принимаются меры по блокированию или удалению материала», - напомнил Премьер.

Глава Правительства заверил, что работа в данном направлении продолжается и находится на постоянном контроле Правительства. Министерству информации и общественного развития Республики Казахстан совместно с заинтересованными государственными органами поручено информировать депутатский корпус о проводимой работе.