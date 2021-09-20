Сколько лжетеррористов осудили в Казахстане в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько лжетеррористов осуждено к лишению свободы в текущем году в Казахстане, сообщил на брифинге заместитель начальника департамента по противодействию экстремизму МВД РК Дархан Разуев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как показывает статистика за последние десять лет удалось добиться заметного снижения фактов лжетерроризма. Так, если в 2011 году было зарегистрировано 123 таких факта, в прошлом году их количество составило 50», - сказал Дархан Разуев.

Было отмечено, что за 8 месяцев этого года зарегистрировано 52 уголовных дела, из которых уже направлены в суд 28 дел.

«На сегодня вынесены приговоры в отношении 16 человек, при этом к лишению свободы осуждены 5, ограничению свободы – 8 лиц, приняты принудительные меры медицинского характера в отношении 2 граждан, к 1 несовершеннолетнему применены принудительные меры воспитательного воздействия», - проинформировал Дархан Разуев.

Вместе с тем, спикер напомнил, что в Казахстане за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей (на сегодняшний день – 14,5 млн. тенге) либо исправительных работ в том же размере, либо ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

Уголовной ответственности за это преступление подлежат лица, достигшие возраста 14 лет, поэтому об этом надо помнить даже школьникам.

Кроме того, на основании судебного решения подлежат возмещению затраты и весь ущерб, причиненный таким сообщением.

В случае, если такие действия были совершены несовершеннолетними, то возмещение ущерба возлагается на их родителей или законных представителей.