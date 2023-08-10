Сколько людей с именем Абай проживают в Казахстане
На сегодня в стране проживает 18 452 человека с именем Абай. Больше всего это имя встречается среди жителей Туркестанской области, там проживают свыше 2 тысяч человек с данным именем. Также названных в честь великого поэта много в столице – 1930. Первую тройку замыкает Алматинская область, где проживает 1 588 человек по имени Абай. Меньше всего тезок мыслителя в области Улытау – 194.
В родной области, где родился поэт (область Абай) – 238 человек.
Если смотреть в разрезе возрастного состава, 4297 детей до 17 лет названы именем Абай, еще 8 231 человек с данным именем в возрасте от 18 до 44 лет.
Напомним, 10 августа весь Казахстан отмечает День Абая Кунанбаева.
Абай Кунанбайулы - казахский поэт, композитор, просветитель, мыслитель, общественный деятель, основоположник казахской письменной литературы и ее первый классик, реформатор культуры в духе сближения с европейской культурой на основе просвещенного ислама.
Президент Касым-Жомарт Токаев опубликовал на своей странице в социальной сети X поздравление с Днем Абая.
ТРК Президента также опубликовала видеопоздравление.
В преддверии Дня Абая Димаш Кудайберген запустил литературный челлендж. Он прочел стих Абая Кунанбаева «Ғылым таппай мақтанба».