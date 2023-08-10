Сколько людей с именем Абай проживают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В День Абая – великого мыслителя, поэта и просветителя - Бюро национальной статистики посчитало, сколько людей с именем Абай живут в нашей стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодня в стране проживает 18 452 человека с именем Абай. Больше всего это имя встречается среди жителей Туркестанской области, там проживают свыше 2 тысяч человек с данным именем. Также названных в честь великого поэта много в столице – 1930. Первую тройку замыкает Алматинская область, где проживает 1 588 человек по имени Абай. Меньше всего тезок мыслителя в области Улытау – 194.

В родной области, где родился поэт (область Абай) – 238 человек.

Если смотреть в разрезе возрастного состава, 4297 детей до 17 лет названы именем Абай, еще 8 231 человек с данным именем в возрасте от 18 до 44 лет.

Напомним, 10 августа весь Казахстан отмечает День Абая Кунанбаева.

Абай Кунанбайулы - казахский поэт, композитор, просветитель, мыслитель, общественный деятель, основоположник казахской письменной литературы и ее первый классик, реформатор культуры в духе сближения с европейской культурой на основе просвещенного ислама.

Президент Касым-Жомарт Токаев опубликовал на своей странице в социальной сети X поздравление с Днем Абая.

ТРК Президента также опубликовала видеопоздравление.

В преддверии Дня Абая Димаш Кудайберген запустил литературный челлендж. Он прочел стих Абая Кунанбаева «Ғылым таппай мақтанба».