РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:23, 10 Август 2023 | GMT +6

    Сколько людей с именем Абай проживают в Казахстане

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В День Абая – великого мыслителя, поэта и просветителя - Бюро национальной статистики посчитало, сколько людей с именем Абай живут в нашей стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На сегодня в стране проживает 18 452 человека с именем Абай. Больше всего это имя встречается среди жителей Туркестанской области, там проживают свыше 2 тысяч человек с данным именем. Также названных в честь великого поэта много в столице – 1930. Первую тройку замыкает Алматинская область, где проживает 1 588 человек по имени Абай. Меньше всего тезок мыслителя в области Улытау – 194.

    В родной области, где родился поэт (область Абай) – 238 человек.

    Если смотреть в разрезе возрастного состава, 4297 детей до 17 лет названы именем Абай, еще 8 231 человек с данным именем в возрасте от 18 до 44 лет.

    Напомним, 10 августа весь Казахстан отмечает День Абая Кунанбаева.

    Абай Кунанбайулы - казахский поэт, композитор, просветитель, мыслитель, общественный деятель, основоположник казахской письменной литературы и ее первый классик, реформатор культуры в духе сближения с европейской культурой на основе просвещенного ислама.

    Президент Касым-Жомарт Токаев опубликовал на своей странице в социальной сети X поздравление с Днем Абая.

    ТРК Президента также опубликовала видеопоздравление.

    В преддверии Дня Абая Димаш Кудайберген запустил литературный челлендж. Он прочел стих Абая Кунанбаева «Ғылым таппай мақтанба».


    Теги:
    Общество Абай Абайская область Культура
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:36
    Информация о мусорном коллапсе в Атырау не соответствует действительности - акимат
    Сегодня, 17:19
    Мужчина взобрался на мост в Семее
    Сегодня, 16:57
    Вместо банка - универсальный магазин: история здания в центре Петропавловска
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!