Сколько людей с двойным гражданством проживает в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Начальник Управления миграционной службы ДП Астаны Ербол Махметов сообщил о зарегистрированном в 2023 году количестве людей с двойным гражданством в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Порядка 200 человек были привлечены к административной ответственности по статье 496. Это граждане, которые своевременно не уведомили о получении гражданства другой страны. В Казахстане двойное гражданство не приветствуется, поэтому мы привлекаем их к административной ответственности. Это данные за 6 месяцев», - сказал Ербол Махметов на брифинге департамента.

Он также напомнил, что с начала 2020 года отменена регистрация иностранцев в ОВД.

«При этом мы не утратили миграционный контроль за их пребыванием. Его основным элементом является механизм уведомления ОВДлицами, принимающими иностранцев. Этот механизм автоматизирован и реализован через визово-миграционный портал. Вся ответственность за информирование о прибытии, пребывании и оформление разрешения на временное проживание иностранца возлагается на принимающих их физических и юридических лиц», - отметил спикер.

«В свою очередь, принимающие иностранца стороны (гостиницы, арендные квартиры, учебные заведения, лечебно-профилактические учреждения, физические лица и т.д.) в течение трех рабочих дней обязаны информировать миграционную службу о пребывании иностранца (информировать миграционную службу можно через ВМП с помощью ЭЦП)», - добавил Е. Махметов.