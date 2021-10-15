Сколько людей с COVID- 19 лечатся в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За последние сутки COVID-19 выявили у 46 жителей Атырауской области. Очагом распространения опасной инфекции остаётся город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 46 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 28 новых случаев заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено семь заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, за последние сутки в Жылыойском районе выявили одного заболевшего, в Исатайском районе - два, в Кызылкогинском районе - два, в Курмангазинском районе - два, в Макатском районе - один, в Махамбетском районе - один.

Заболевание у 32 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 14 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 95 человек.В домашних условиях получают лечение 308 человек, в модульной больнице - 77, во второй областной больнице – 31 пациент, в районных инфекционных стационарах - 35. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 59 человек.По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «зеленой» зоне.

Как ранее сообщалось, 14 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области.