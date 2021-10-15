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    14:47, 15 Октябрь 2021 | GMT +6

    Сколько людей с COVID- 19 лечатся в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За последние сутки COVID-19 выявили у 46 жителей Атырауской области. Очагом распространения опасной инфекции остаётся город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 46 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 28 новых случаев заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено семь заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, за последние сутки в Жылыойском районе выявили одного заболевшего, в Исатайском районе - два, в Кызылкогинском районе - два, в Курмангазинском районе - два, в Макатском районе - один, в Махамбетском районе - один.

    Заболевание у 32 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 14 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 95 человек.
    В домашних условиях получают лечение 308 человек, в модульной больнице - 77, во второй областной больнице – 31 пациент, в районных инфекционных стационарах - 35. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 59 человек.
    По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «зеленой» зоне.

    Как ранее сообщалось, 14 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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