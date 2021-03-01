Сколько ложных приписок по медобслуживанию выявлено в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане выявили более 1,2 млн дефектов по качеству и объему оказанных услуг на 9,2 млрд тенге с учетом штрафов. Об этом сообщил председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Болат Токежанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из важных направлений фонда является мониторинг договорных обязательств поставщиков по качеству и объему медицинской помощи.За прошлый год эксперты фонда по итогам мониторинга выявили более 1,2 млн дефектов по качеству и объему оказанных услуг на 9,2 млрд тенге с учетом штрафов», - сказал Болат Токежанов на заседании расширенной коллегии Министерства здравоохранения РК.

Наиболее частые дефекты, по его словам, это случаи искусственного завышения объемов помощи, некорректного ввода данных в информсистемы, необоснованного отклонения от стандартов/клинических протоколов, утяжеления диагноза заболевания, отказов в оказании медпомощи, приписки медицинских изделий и лекарственных средств, которые пациенты по факту не получали.

«Часть фактов неоказанных услуг подтверждаются резонансными публикациями в СМИ и социальных сетях. В 2020 году было выявлено более 21 тысячи приписок на сумму 290,9 млн тенге (с учетом экономических мер воздействия). По каждой жалобе пациентов о приписках фондом проводится внеплановый мониторинг», - сообщил Болат Токежанов.