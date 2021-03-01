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    13:10, 01 Март 2021 | GMT +6

    Сколько ложных приписок по медобслуживанию выявлено в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане выявили более 1,2 млн дефектов по качеству и объему оказанных услуг на 9,2 млрд тенге с учетом штрафов. Об этом сообщил председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Болат Токежанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Одним из важных направлений фонда является мониторинг договорных обязательств поставщиков по качеству и объему медицинской помощи.За прошлый год эксперты фонда по итогам мониторинга выявили более 1,2 млн дефектов по качеству и объему оказанных услуг на 9,2 млрд тенге с учетом штрафов», - сказал Болат Токежанов на заседании расширенной коллегии Министерства здравоохранения РК.

    Наиболее частые дефекты, по его словам, это случаи искусственного завышения объемов помощи, некорректного ввода данных в информсистемы, необоснованного отклонения от стандартов/клинических протоколов, утяжеления диагноза заболевания, отказов в оказании медпомощи, приписки медицинских изделий и лекарственных средств, которые пациенты по факту не получали.

    «Часть фактов неоказанных услуг подтверждаются резонансными публикациями в СМИ и социальных сетях. В 2020 году было выявлено более 21 тысячи приписок на сумму 290,9 млн тенге (с учетом экономических мер воздействия). По каждой жалобе пациентов о приписках фондом проводится внеплановый мониторинг», - сообщил Болат Токежанов.


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    Здравоохранение 2020-Итоги года Закон и право Другие государственные органы Права человека Общество Минздрав РК
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