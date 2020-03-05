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Сколько лишенных прав водителей задержали в Актюбинской области за сутки
5 Марта 2020 21:55
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АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – За минувшие сутки в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Лишенник» в Актюбинской области было задержано 10 водителей, лишенных прав управления автотранспортом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.
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«ОПМ проводится с 4 по 6 мая в целях повышения транспортной дисциплины среди водителей и снижения количества дорожно-транспортных происшествий. За прошедшие сутки было выявлено 10 лиц, управляющих транспортом, лишенных права управления. Согласно КоАП РК – это влечет штраф в размере 50 МРП либо административный арест на 10 суток», - говорится в сообщении.
По Актюбинской области насчитывается 278 водителей, лишенных права управления транспортом.
Ключевые слова: Актюбинская область, Транспорт,
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