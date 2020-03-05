Сколько лишенных прав водителей задержали в Актюбинской области за сутки

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – За минувшие сутки в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Лишенник» в Актюбинской области было задержано 10 водителей, лишенных прав управления автотранспортом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

«ОПМ проводится с 4 по 6 мая в целях повышения транспортной дисциплины среди водителей и снижения количества дорожно-транспортных происшествий. За прошедшие сутки было выявлено 10 лиц, управляющих транспортом, лишенных права управления. Согласно КоАП РК – это влечет штраф в размере 50 МРП либо административный арест на 10 суток», - говорится в сообщении.

По Актюбинской области насчитывается 278 водителей, лишенных права управления транспортом.