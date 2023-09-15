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    13:49, 15 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Сколько лифтов требуют замены в Астане

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    По городу Астане функционируют 10 324 лифтовых оборудования, из них заменены 272 единицы. Об этом сообщается в документе об утверждении Государственной программы реновации и модернизации жилищного фонда города Астаны до 2028 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».
    «По городу Астане функционируют 10 324 лифтовых оборудования, из них заменены 272 единицы лифтового оборудования, в настоящий момент замены требуют 288 лифтовых оборудований», - говорится в проекте программы.

    Согласно опубликованным данным, по состоянию на 2013 год в Астане всего насчитывалось 490 аварийных дома, дальнейшее проживание в которых несло риски для жизни и здоровья людей.

    В настоящее время столичный многоквартирный жилой фонд составляет 3309 многоквартирных жилых дома (далее – МЖД).

    В рамках реализации государственных программ, с 2011 года было отремонтировано 202 жилых дома. Потребность в капитальном ремонте испытывают 175 МЖД.

    Ранее сообщалось, что Астана испытывает существенный дефицит инженерной инфраструктуры, питьевой воды, тепло-, электроснабжения, а также отведения канализационных и ливневых стоков, что усложняет обеспечение необходимой потребности жителей.


    Теги:
    ЖКХ Астана для mail.ru
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