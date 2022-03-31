НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин на брифинге в СЦК сообщил о том, сколько личного состава потребуется для создания подразделения МЧС в трех новых областях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас работает комиссия. Мы должны полностью создать инфраструктуру, позволяющую опереться на тот численный состав, который уже сейчас имеется в подразделениях и будет отнесен к тому или иному региону. Также необходимо создавать органы управления, оперативно-спасательные отряды, службы центра медицины и катастроф. Сейчас у нас ведется расчет. В случае необходимости готовы предоставить свои предложения правительственной комиссии, которую возглавляет первый вице-премьер. Для воссоздания органов управления в этих регионах по расчетам нам дополнительно нужно будет около 400 человек – это аппараты управления, в первую очередь. Поэтапно мы также ведем работу к тому, что за счет средств местного и республиканского бюджета мы ведем строительство пожарных частей, чтобы оперативность реагирования в городском цикле или в сельской местности сократить», - сказал Юрий Ильин.

Министр также отметил, что по республике необходимо строительство более 160 пожарных депо, которые бы позволяли полностью накрыть реагирование на ЧС по всей республике, в том числе и на территории этих трех регионов.

Ранее глава МЧС оценил территорию создаваемых трех областей на наличие очагов природных и техногенных ЧС.