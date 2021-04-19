Сколько лицензий вернули вузы по непрофильным направлениям подготовки кадров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов рассказал о проводимой работе по совершенствованию образовательных программ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с академической автономией вузы самостоятельно совместно с работодателями разрабатывают образовательные программы с учетом потребности рынка труда. При разработке образовательных программ основной акцент делается на развитие гибких, профессиональных и предпринимательских навыков и цифровизации. С учетом современных трендов и требований работодателей вузами постоянно обновляются образовательные программы», – написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос .

Сейчас, по его словам, в Реестр включено 9011 программ, из них 268 инновационных.

«Для максимального вовлечения работодателей в академический процесс создаются диалоговые площадки и локальные консорциумы между вузами, представителями бизнеса и зарубежными экспертами. Для повышения качества подготовки научных кадров усилены требования к научным руководителям и диссертационным советам. В содержание образовательных программ введены дисциплины по академическому письму и методам исследования», – отметил зампремьера.

«Министерством продолжается работа по оптимизации вузов, не соответствующих требованиям рынка труда. В 2020 году 7 вузов были закрыты. 33 вуза вернули 109 лицензий по непрофильным направлениям подготовки кадров», – сообщил Е. Тугжанов.