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    15:09, 19 Апрель 2021 | GMT +6

    Сколько лицензий вернули вузы по непрофильным направлениям подготовки кадров

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов рассказал о проводимой работе по совершенствованию образовательных программ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с академической автономией вузы самостоятельно совместно с работодателями разрабатывают образовательные программы с учетом потребности рынка труда. При разработке образовательных программ основной акцент делается на развитие гибких, профессиональных и предпринимательских навыков и цифровизации. С учетом современных трендов и требований работодателей вузами постоянно обновляются образовательные программы», – написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос .

    Сейчас, по его словам, в Реестр включено 9011 программ, из них 268 инновационных.

    «Для максимального вовлечения работодателей в академический процесс создаются диалоговые площадки и локальные консорциумы между вузами, представителями бизнеса и зарубежными экспертами. Для повышения качества подготовки научных кадров усилены требования к научным руководителям и диссертационным советам. В содержание образовательных программ введены дисциплины по академическому письму и методам исследования», – отметил зампремьера.

    «Министерством продолжается работа по оптимизации вузов, не соответствующих требованиям рынка труда. В 2020 году 7 вузов были закрыты. 33 вуза вернули 109 лицензий по непрофильным направлениям подготовки кадров», – сообщил Е. Тугжанов.


    Теги:
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