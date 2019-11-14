Сколько лицензий на Олимпиаду возьмет Казахстан – прогноз от Серика Сапиева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета по делам физической культуры и спорта Серик Сапиев рассказал о завоеванных казахстанскими спортсменами лицензиях на Олимпийский игры в Токио, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня завоевано 25 лицензий на Олимпийские игры по 14 видам спорта», - сообщил Серик Сапиев на пресс-конференции в СЦК.

Он также поделился своими прогнозами.

«Мы планируем взять количество лицензий на уровне прошлой Олимпиады в Рио, их там было порядка 104. По крайней мере, 100 лицензий мы должны взять. В следующем году будут проводиться различные лицензионные соревнования, в определенных видах спорта будут набираться лицензионные очки на нескольких стартах. В других видах спорта будут проводиться соревнования, где будут даваться лицензии за конкретные места», - отметил спикер.

По его словам, основная ставка будет сделана, конечно, на медалистов прошлых Олимпийских игр.

«На данный момент у нас лицензии имеют уже Ольга Рыпакова, Дмитрий Баландин. Мы понимаем, что у них сейчас результаты высокие, и мы хотели бы претендовать на медали в этих видах спорта», - подчеркнул глава комитета.

Большое количество медалей С. Сапиев ожидает от представителей единоборств, в частности по боксу и по борьбе.

«Мы подвели итоги ЧМ по борьбе. Предполагаем, что те, кто взял призовые места в Нур-Султане на чемпионате мира по видам борьбы, будут претендовать на медали. В боксе так же прошел чемпионат мира, он был нелицензионный. Лицензионный турнир пройдет в феврале следующего года. Если говорить по именам, я могу сказать, например, Санаев Нурислам, Мейрамбек Айнагулов. Это те, кто уже взял лицензии по видам борьбы», - заключил председатель Комитета по делам физической культуры и спорта.