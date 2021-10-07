Сколько лиц подали заявки на получение гражданства РК в текущем году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько лиц в текущем году подали ходатайства о приеме в гражданство Республики Казахстан, рассказал на брифинге начальник Управления миграционной службы Департамента полиции города Нур-Султана Арман Баймухамет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важным направлением работы миграционной службы является подготовка материалов иностранцев, ходатайствующих о приеме в гражданство Республики Казахстан. За итекший период (9 месяцев текущего года) нами приняты ходотайства от 325 лиц», - сказал Арман Баймухамет.

Спикер добавил, что подписание соответствующего указа Главой государства ожидается в конце текущего года.

«В соответствии с внесенными изменениями в законодательство с начала текущего года заявление на постоянное проживание в Казахстане и на приём в гражданство кандасы могут подавать одним пакетом. Одновременно для них исключён этап получения вида на жительство», - пояснил Арман Баймухамет.



