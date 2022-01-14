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Сколько лиц наказано за нарушение законодательства о мирных собраниях и режима ЧП

14 Января 2022 20:09
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Сколько лиц наказано за нарушение законодательства о мирных собраниях и режима ЧП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Несмотря на режим ЧП все суды республики работают в штатном режиме в целях стабилизации общественного порядка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение в Facebook руководителя пресс-службы Верховного Суда Айдоса Садуакасова.

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Небольшая статистика о рассмотренных с начала 2022 года судами Республики Казахстан делах об административных правонарушениях, связанных с нарушением законодательства о мирных собраниях и режима ЧП.

Всего рассмотрено 7085 материалов. Наложено адмвзыскание в виде ареста 2947, предупреждения – 2621, штрафа – 1483.

За мелкое хулиганство (ст.434 КоАП) привлечены к адмответственности 8 лиц, нарушение режима ЧП (476) – 5168 лиц, нарушение правового режима в зоне проведения антитеррористической операции (478) – 140 лиц, нарушение законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний (488) – 1757, неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного и специального госоргана (667) – 8 лиц, неисполнение судебного акта (669) – 1 человек, незаконное проникновение на охраняемые объекты (506) – 2 лиц, нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей (442) –1 человек.


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#Суды   #Права человека   #Судебный процесс   #ЧП-2022  
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