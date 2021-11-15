Сколько лиц ежегодно лишается родительских прав в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Основные причины бытового насилия назвали полицейские Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Анализ совершаемых правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений показал, что основной причиной насилия является социальные проблемы в том числе злоупотребление алкоголем», - сказал на брифинге начальник управления Комитета административной полиции МВД РК Жасулан Байкенов.

Он также сообщил, что по ходатайству ОВД на принудительное лечение в медицинские учреждения направлено судом 3 756 граждан, состоящих на учете с психическим и поведенческим расстройством, вызванных употреблением алкоголя, кроме того ежегодно около 1000 таких лиц лишаются родительских прав.

«Органы внутренних дел при проведении профилактических мероприятий и для решения вопросов по устранению причин и условий совершения насилия в семье, максимально привлекают все государственные и общественные организации – субъектов профилактики бытового насилия. Семейное насилие рассматривается как серьезная и масштабная проблема, которая порождает множество других социальных и индивидуальных проблем», - добавил Жасулан Байкенов.