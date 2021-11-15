+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 1 °С
USD 429.59 EUR 491.49
RUB 5.96 CNY 67.37
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сколько лиц ежегодно лишается родительских прав в Казахстане

15 Ноября 2021 12:27
Поделиться:
Сколько лиц ежегодно лишается родительских прав в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Основные причины бытового насилия назвали полицейские Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
С помощью игрушечного пистолета ограбил дом житель Туркестанской области
Хулиганы, устроившие на крыше автобуса фейерверк, задержаны в Алматы Как казахстанцам продать или купить авто не выходя из дома Более 125 тыс заявлений и сообщений о бытовом насилии поступило в полицию с начала года в РК

«Анализ совершаемых правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений показал, что основной причиной насилия является социальные проблемы в том числе злоупотребление алкоголем», - сказал на брифинге начальник управления Комитета административной полиции МВД РК Жасулан Байкенов.

Он также сообщил, что по ходатайству ОВД на принудительное лечение в медицинские учреждения направлено судом 3 756 граждан, состоящих на учете с психическим и поведенческим расстройством, вызванных употреблением алкоголя, кроме того ежегодно около 1000 таких лиц лишаются родительских прав.

«Органы внутренних дел при проведении профилактических мероприятий и для решения вопросов по устранению причин и условий совершения насилия в семье, максимально привлекают все государственные и общественные организации – субъектов профилактики бытового насилия. Семейное насилие рассматривается как серьезная и масштабная проблема, которая порождает множество других социальных и индивидуальных проблем», - добавил Жасулан Байкенов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Безопасность   #МВД РК  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
С помощью игрушечного пистолета ограбил дом житель Туркестанской области
Хулиганы, устроившие на крыше автобуса фейерверк, задержаны в Алматы
Как казахстанцам продать или купить авто не выходя из дома
Более 125 тыс заявлений и сообщений о бытовом насилии поступило в полицию с начала года в РК
Популярное
1 Снег, метель, гололед - погода 15 ноября в Казахстане
2 О метели и гололеде предупредили жителей Алматинской области
3 Драка в столичном ТРЦ: мужчина, избивший парня, задержан
4 Контрабандисты по подземному шлангу перекачивали ГСМ через границу Казахстана
5 Дедовщина в спортинтернате Степногорска: накажут ли за это чиновников
6 Сильный ветер, туман и гололед: шторм ожидается в пяти регионах Казахстана
Читайте также
Эстафету донорства запустили полицейские в Казахстане
Восемь организованных наркогрупп ликвидировали в Казахстане
Снег, метель, гололед - погода 15 ноября в Казахстане
О метели и гололеде предупредили жителей Алматинской области
Драка в столичном ТРЦ: мужчина, избивший парня, задержан
Контрабандисты по подземному шлангу перекачивали ГСМ через границу Казахстана
Дедовщина в спортинтернате Степногорска: накажут ли за это чиновников
Сильный ветер, туман и гололед: шторм ожидается в пяти регионах Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив