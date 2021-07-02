Сколько летних лагерей для детей организованы в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О работе летних лагерей для детей рассказал заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан «Об организации оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей в период летних каникул на 2020-2023 годы» в текущем летнем сезоне запланирована работа 235 загородных лагерей (143 государственных, 92 частных) с охватом более 200 тысяч детей. Работа детских оздоровительных лагерей с 3 мая 2021 года официально разрешена (постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года №17)», - сказал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

При этом, их деятельность определена критериями ограничения работы социально-экономических объектов, согласно которым в «зеленой» зоне детские оздоровительные организации работают без ограничений, в «желтой» при заполняемости 50%, в «красной» – 30%.

«Повсеместно детские оздоровительные организации (за исключением круглогодичных) обязаны до начала оздоровительного сезона получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта нормам санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В качестве единых требований на период введения ограничительных мероприятий утвержден Алгоритм деятельности детских оздоровительных лагерей независимо от форм собственности, в том числе карантина (постановление главного государственного санитарного врача РК от 26 мая 2021 года № 24)», - отметил зампремьера.

По его словам, с целью выработки четких рекомендаций и единых подходов в организации летнего отдыха и оздоровления детей в период летних каникул в апреле-мае т.г. уполномоченным органом в сфере охраны прав детей проведены установочные совещания с участием заинтересованных государственных органов, управлений образования областей, НПП «Атамекен», республиканской ассоциации детско-юношеского туризма и отдыха.

«По итогам данных совещаний создана межведомственная рабочая группа, выработаны соответствующие рекомендации. По состоянию на 15 июня 2021 года начали работу 109 загородных лагерей, в том числе государственных - 75, частных - 32, в доверительном управлении - 2 (в Атырауской - 3, Акмолинской - 9, Актюбинской - 7, Алматинской - 3, ВКО - 16, Мангистауской - 2, Жамбылской - 7, ЗКО - 4, Костанайской - 9, Павлодарской - 7, Кызылординской - 8, СКО - 10, Туркестанской областях- 16, гг. Нур-Султан -2, Алматы - 4, Шымкент - 2). Перечень объектов, получивших разрешение санитарно- эпидемиологических служб размещаются и еженедельно обновляются на интернет ресурсе Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения», - заключил Е. Тугжанов.



