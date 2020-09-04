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Сколько лекарств от коронавируса выпускается в Казахстане

4 Сентября 2020 16:15
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Сколько лекарств от коронавируса выпускается в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 48% лекарственных средств для лечения заболевания коронавирусом производится отечественными производителями. Об этом на брифинге в СЦК сообщил заместитель председателя Комитета контроля качества безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК Нурлыбек Асылбеков, передает коррепондент МИА «Казинформ».

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«Министерством здравоохранения в целях развития и поддержки фармацевтического производства, снижения импортозависимости реализуется поддержка отечественных товаропроизводителей через заключение долгосрочных договоров на поставки лекарственных средств сроком до 10 лет. Раньше этот срок был до 7 лет», - сказал Нурлыбек Асылбеков.

По его словам, на сегодня имеется 63 долгосрочных договора, заключенных с 32 отечественными товаропроизводителями на поставку 3 600 наименований лекарственных средств и медицинских изделий.

«Ежегодно растет доля отечественных товаропроизводителей в закупе Единого дистрибьютера, что на сегодня составляет в денежном выражении 30% от общего объема, ожидается к 2024 году увеличить ее до 80%. Уже сегодня продукция отечественных производителей в закупах единого дитрибьютера в упаковках составляет более 70%. Следует отметить, что 48% лекарственных средств для лечения заболевания коронавирусом производится отечественными производителями», - добавил Нурлыбек Асылбеков.


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#Здравоохранение   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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