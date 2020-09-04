-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Сколько лекарств от коронавируса выпускается в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 48% лекарственных средств для лечения заболевания коронавирусом производится отечественными производителями. Об этом на брифинге в СЦК сообщил заместитель председателя Комитета контроля качества безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК Нурлыбек Асылбеков, передает коррепондент МИА «Казинформ».
«Министерством здравоохранения в целях развития и поддержки фармацевтического производства, снижения импортозависимости реализуется поддержка отечественных товаропроизводителей через заключение долгосрочных договоров на поставки лекарственных средств сроком до 10 лет. Раньше этот срок был до 7 лет», - сказал Нурлыбек Асылбеков.
По его словам, на сегодня имеется 63 долгосрочных договора, заключенных с 32 отечественными товаропроизводителями на поставку 3 600 наименований лекарственных средств и медицинских изделий.
«Ежегодно растет доля отечественных товаропроизводителей в закупе Единого дистрибьютера, что на сегодня составляет в денежном выражении 30% от общего объема, ожидается к 2024 году увеличить ее до 80%. Уже сегодня продукция отечественных производителей в закупах единого дитрибьютера в упаковках составляет более 70%. Следует отметить, что 48% лекарственных средств для лечения заболевания коронавирусом производится отечественными производителями», - добавил Нурлыбек Асылбеков.
- Вопрос закупа российской вакцины от коронавируса прокомментировал Нурлыбек Асылбеков
- Мерам защиты от коронавируса с помощью игр обучают столичных школьников
- Более девяти тысяч казахстанок страдают бесплодием – Минздрав
- Алексей Цой посетил объекты медучреждения Туркестанской области
- Кто будет работать в новых инфекционных больницах страны
- Партия российской вакцины «Спутник V» может скоро поступить в гражданский оборот
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана