Сколько квартир, пострадавших во время ЧС, отремонтировали в Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - На данный момент в Экибастузе отремонтировали больше половины квартир, которые пострадали во время чрезвычайной ситуации на тепловых сетях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.

«На сегодняшний день подрядная организация завершила ремонт в 152 квартирах, еще в 100 работа продолжается», – сообщили в ТОО «Экибастузтеплоэнерго».

Как отметили на предприятии, с декабря подрядчик ТОО «Лидер декор» делает капитальный ремонт в квартирах экибастузцев, пострадавших при ЧС. После получения акта дефектовки строители приступают к выравниванию стен и потолков, демонтажу и отделке. В ТОО «Экибастузтеплоэнерго» предоставили все необходимые материалы для ремонта. Собственники жилья самостоятельно выбирают ассортимент обоев и линолеума, а также участвуют в приемке выполненных работ.

Фото: Есенжол Исабек