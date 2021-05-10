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    12:21, 10 Май 2021 | GMT +6

    Сколько квартир получили от государства дети-сироты с начала года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов ответил на депутатский запрос касательно обеспечения жильем и свободного доступа к просмотру очереди в единой базе очередников для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с законодательством в сфере жилищных отношений дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют первоочередное право на получение жилища из государственного жилищного фонда», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе.

    По его словам, в 2020 году из коммунального жилищного фонда данной категории лиц выдано 847 квартир, за три месяца текущего года – 403 квартир.

    «В соответствии с Вашим запросом, акиматом города Шымкент проведена ревизия выданного жилища. Количество обеспеченных жильем детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей за 2020 год по городу Шымкент составило 48 очередников», - заключил зампремьера.

    Как дополнительно сообщили в Правительстве, по итогам ревизии выяснилось, что двое граждан, получивших квартиры по категории «Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей», не были включены в список получивших жилье. На сегодня список обновлен и дополнен.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Акимат Жилье Общество
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