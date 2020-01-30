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Сколько квартир планирует выдать государство в 2020 году

30 Января 2020 12:02
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Сколько квартир планирует выдать государство в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев рассказал о планах по обеспечению жильем малообеспеченных семей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Самый важный вопрос - это обеспечение жильем казахстанцев. В прошлом году впервые в истории Казахстана 13 миллионов квадратных метров жилья было, то есть 95 тысяч наших соотечественников получили жилье», - сообщил Бердибек Сапарбаев на встрече депутатов с представителями министерств социального блока Правительства.

По его словам, в этом году Правительство постарается увеличить количество выдаваемых квартир на 2 тысячи.

«В прошлом году малообеспеченным семьям было выдано 11 тысяч квартир. В том числе около 2 тысяч за счет спонсоров. Сейчас мы взяли на себя обязательства в 2020 году довести этот показатель до 11 тысяч, а с помощью спонсоров выдать еще 2 тысячи», - пообещал зампремьера.

Напомним, сегодня Б. Сапарбаев рассказал, когда начнут выдаваться продуктовые и гигиенические наборы для детей из малообеспеченных семей.



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Ключевые слова: Социальная поддержка, Жилье,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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