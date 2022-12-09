Сколько квартир и домов продали в ноябре в Казахстане

9 Декабря 2022, 14:01

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ноябре 2022 года зарегистрировано 33 797 сделок по купле-продаже жилья, из них 8 тысяч совершены по индивидуальным домам и 27 797 по квартирам. По сравнению с октябрем 2022 года (34 336) количество сделок уменьшилось на 1,6%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

Больше трети сделок пришлись на города Алматы (7 071) и Астана (5 886). Меньше всего операций по продаже жилья проведено в Улытауской области– 394 единицы (1,2%).

В сравнении с октябрем в ноябре наибольший рост сделок зарегистрирован в Улытауской (22,4%), Абайской (16,9%) и Жетысуской областях (16,7%). Наибольший спад сделок за месяц произошел в ЗКО (-22,8%), Павлодарской (-16,1%) и Атырауской областях (-11,6%).

По сравнению с октябрем 2022 года количество сделок по жилью в многоквартирных домах уменьшилось на 559, всего по ним совершено 25 797 сделок – это 76,3% от общего показателя по сделкам.

В продажах все еще лидируют 1-комнатные квартиры. В ноябре их было оформлено 10 368, основная доля продаж приходится на города Алматы и Астана - 61,6%, по 2-комнатным квартирам совершено 9 032 сделки.

По сравнению с октябрем 2022 года количество сделок по индивидуальным домам выросло незначительно +20 сделок и составило 8 тысяч. Наибольший рост сделок был отмечен в Абайской области (+53 сделки), наибольшее снижение – в ЗКО (- 50 сделок).