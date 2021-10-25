Сколько курсантов обучается в учебных заведениях МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько курсантов обучается в учебных заведениях Министерства внутренних дел РК, рассказал на брифинге официальный представитель ведомства Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Министерстве внутренних дел под руководством министра Ерлана Тургумбаева состоялось оперативное совещание, на котором рассмотрены перспективы развития учебных заведений МВД. В настоящее время в них обучается 1,6 тыс. курсантов», - сказал Нурдильда Ораз.

Было отмечено, что в ходе совещания в рамках заслушаны отчеты по исполнению поручений Президента РК и дорожной карты по модернизации ведомственного образования. Состоялось обсуждение рабочих учебных программ и планов с учетом перехода на «сервисную модель» полиции, трехзвенную модель уголовного процесса.

Ерлан Тургумбаев обозначил ряд направлений, которые требуют приоритетного внимания, отметил важность качественной организации учебного процесса будущих сотрудников ОВД, рассмотрел проблемные вопросы, определил пути их решения.

«Так, даны конкретные указания по комплектованию профессорско-преподавательским составом, повышению его квалификации, а также научного потенциала учебных заведений, совершенствованию нормативно-правовой базы в рамках подготовки второго этапа модернизации органов внутренних дел на 2022-2024 годы», - уточнил Нурдильда Ораз.



